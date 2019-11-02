مصر | إحالة عاطل لقتله مسن وزوجته إلى الجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل لقتله مسن وزوجته إلى الجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكليه، عاطل بقتل مسن وزوجته لسرقتهم الي محكمة الجنايات، ووجهت له تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، والسرقه بالإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان شقيق جارة المجني عليهم بالطابق الأعلى وكان يتردد دائما على العقار لدفع الفواتير وتوطدت علاقة صداقة بينه وبين المجني لكونه من اتحاد ملاك العقار، وعلم المتهم من الحديث مع المجني عليه أنه لديه مبالغ ماليه يحتفظ بها في شقته، فاختمرت في ذهنه فكرة شيطانيه بقتل المجني عليهم وسرقتهم.

ويوم الواقعه طرق المتهم الباب ففتحت له المجني عليها وادخلته، ثم انصرفت وأبلغت زوجها، وفي أثناء ذلك عاقبها المتهم واسال سكين من المطبخ ودخل الي غرفة المجني عليه لسرقته ولكنه شاهده فقام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته، وأثناء ذلك دخلت عليهم المجني عليها فانهال عليها بطعنات متفرقه حتي سقطت ارضا، وقام بسرقة الأموال وفر هاربا.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجنى عليهما، ويتردد عليهما بمنزلهما، ونظرًا لعلمه بثراء المجنى عليهما خطط لسرقتهما، واضاف أنه سرق مبلغ 70 الف جنيه هواتفهم المحموله، واقر انه أنفق الأموال المسروقه على شراء المخدرات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.