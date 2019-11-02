مصر | كشف غموض مقتل أحد الأشخاص بقنا وضبط مرتكبها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض مقتل أحد الأشخاص بقنا وضبط مرتكبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة نجل شقيقه (عامل - مقيم بذات القرية) وبها إصابة بعيار نارى بالرأس بجوار زراعات القصب بالقرب من مسكنه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه تقابل مع المجنى عليه والذى أخبره بوجود قوات من الشرطة على الطريق المؤدى للقرية وأنه فى طريقه للهرب وبحوزته سلاح نارى وكيس بلاستيك بداخله كمية من المواد المخدرة فإصطحب المجنى عليه داخل الزراعات وقام بالإستيلاء منه على المواد المخدرة والسلاح النارى وأطلق تجاهه عيار نارى فأحدث إصابته التى أودت بحياته وفر هاربًا، وأرشد عن السلاح النارى (طبنجة وبخزينتها 10 طلقات من ذات العيار - كمية من المواد المخدرة قدرها "2،060 كجم أفيون- 1طربة حشيش").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

