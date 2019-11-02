مصر | تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة جهودها الأمنية لإستهداف كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.. وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط الآتي:

ضبط (أحد ألأشخاص "له معلومات جنائية " مطلوب للتنفيذ عليه فى قضية" مخدرات") حال تواجده بمحطة مترو أنفاق السيدة زينب بالقاهرة.

ضبط (أحد ألأشخاص - سبق إتهامه فى 14 قضية "مخدرات – سلاح بدون ترخيص"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين "مخدرات ")، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول).. حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر بالإسكندرية.

ضبط (أحد ألأشخاص) بحوزته "50 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول- سلاح أبيض.. حال تواجده بمحطة سكك حديد غبريال بالإسكندرية.

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ضبط (أحد ألأشخاص) حال قيامه بسرقة (جهاز لوحى "تابلت") بأسلوب النشل من أحد المواطنين أثناء تواجده بأحد مواقف النقل العام بالجيزة.

ضبط (أحد ألأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 قضية "تبديد").. حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.

ضبط (أحد ألأشخاص) أثناء تواجده بورش أبى غاطس، وبحوزته (مبلغ مالى 9490 جنيه)، وبسؤاله عن مصدر المبلغ إعترف بسرقته من داخل محل لتغيير زيوت السيارات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.