مصر | قطاع السجون يستقبل وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع السجون يستقبل وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل قطاع السجون وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيارة نزلاء سجن بورسعيد العمومي.

حيث التقى أعضاء الوفد بعدد من النزلاء وقاموا بالإطلاع على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزلاء، لاسيما أوجه الرعاية الصحية حيث قاموا بتفقد مستشفى السجن وما تضمه من عيادات طبية وصيدليات ومعامل تحاليل وغرف أشعة، إلى جانب الخدمات الإجتماعية الكافيتريات والمكتبات، وورشة الأثاث والملاعب الرياضية.. كما ناقشوا عددٍ من النزلاء حول أحوالهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، الذين أشادوا بمستوى أوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم وحسن معاملة إدارة السجن لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غايته.