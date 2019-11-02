مصر | ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من الهيروين "بالسحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من الهيروين "بالسحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فقد أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط أحد العناصر الإجرامية (مُقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (20 جرام لمخدر الهيروين- سلاح أبيض "مطواة" مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.



