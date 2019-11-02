مصر | تنفيذ 54400 حكم قضائي متنوع وضبط 152 قضية مخدرات بالجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ 54400 حكم قضائي متنوع وضبط 152 قضية مخدرات بالجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 64 قطعة سلاح نارى، بحوزة 52 متهم).. وذلك على النحو التالى:-

(3) بنادق آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(44) فرد محلى.

(32) طلقة مختلفة الأعيرة.

(234) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (54400) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(171) حكم جناية.

(15484) حكم حبس جزئى.

(2855) حكم حبس مستأنف.

(28125) حكم غرامة.

(7765) حكم مخالفة.

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فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (152) قضية مخدرات بحوزة (176) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 9،050 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7،295 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،706 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 2،300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 65 جرام).

عدد (2220) قرص مخدر.

عدد (980) قرص مخدر لعقار إكستازى.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (25) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (306) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: ضبط (29355) مخالفة مرورية، (103) قضية بيئة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (87) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.