مصر | على مدار 3 أيام.. قافلة طبية للكشف بالمجان على المواطنين ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على مدار 3 أيام.. قافلة طبية للكشف بالمجان على المواطنين ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية الديبه بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية.

حيث أسفرت جهود تلك القافلة عن توقيع الكشف الطبى على عدد (450) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين قاطنى القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.