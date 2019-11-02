مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – تماثيل رخام - حديد خردة – هواتف محمولة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (475،449 جنيه).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية تهريب مواد مخدرة بمضبوطات بلغت ( 980 قرص مخدر لعقار الإكتسازى ).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (54) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات السائقين).

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فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1068) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (223) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (10) قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.