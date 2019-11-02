مصر | لتطهير المنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط قضايا مضايقة سائحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتطهير المنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط قضايا مضايقة سائحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 300 لوح خشب، 2 موتور ونش، 15 قلب شيشة، 40 كرسي، 3 ميزان، 2 خلاطة، 2 أسطوانة غاز، 200 سيخ حديد، وبلغ الإجمالي 565 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 20 اشتباه، 3 تسول، مضايقة سائحين، بائع متجول، وبلغ الإجمالي 20 قضية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 10 ترابيزة، 3 تروللى، 15 قلب شيشة، 2 ثلاجة، 50 كرسي، 3 ميزان، خلاطة، 7 اوتاد حديدية، 2 عربة يد، وبلغ الإجمالي 91 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم تنفيذ 4 حكم جزئي، وضبط 7 أشخاص مشتبه بهم، 3 بائعين متجولين، 4 قضايا تسول، وبلغ الإجمالي 20 قضية جنائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.