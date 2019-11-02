مصر | تعرف على جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية.. وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – طبنجة – عدد 2 خزينة طبنجة – عدد 15 طلقة لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية بدون لوحات).

ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 15 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).



ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بمسكنه دائرة قسم شرطة المنيا.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بمسكنه دائرة قسم شرطة المنيا.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده دائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية.. وبحوزته (عدد 7 قطع لمخدر الحشيش وزنت 50 جرام – 160قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح.. وبحوزته (عدد 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بالمدخل الشرقى لنفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.. وبحوزته (عدد 66 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6،600 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (إثنين العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية.. وبحوزته (عدد 1000 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهم (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية.. وبحوزته (140 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول). ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة بالدقهلية.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 180جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول). Advertisements ضبط (3 عناصر إجرامية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية.. وبحوزتهم (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط.. وبحوزته (50 جرام لمخدر الأفيون – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض - ميزان). ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وبحوزته (25 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى –هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته (24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2،400 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية، وبحوزته (250 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى –هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثانٍ طنطا بالغربية، وبحوزته ( 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وبحوزته (500 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى –هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزته ( 250 جرام لنبات البانجو المخدر – 60 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى –هاتف محمول – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، وبحوزته ( 350 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى –هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزته ( 30 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول). ضبط (أحد العناصر الإجرامية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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