مصر | "تحت تهديد السلاح".. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحت تهديد السلاح".. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس 5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الهرم.

وكشفتت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وو وقائع أخرى مشابه، فيما طلبت النيابة التحريت حول الواقعة.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، بنطاق قسم شرطة الهرم.



كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم قد تلقي بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح الناري على يد مجهولين بدائرة القسم، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث قسم شرطة الهرم، والذي نجح في تحديد هوية وضبط المتهمين وتبين أنهم 5 عاطلين كونوا تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في السرقة بالإكراه، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

