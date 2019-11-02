مصر | ضبط 1018 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 1018 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1018) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون (بمحافظة القاهرة) لحيازته (30،800) طن "أرز إستيراد" تعبئة إحدى شركات الصناعات الغذائية، وبفحصه ظاهريًا تبين أنه غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على حشرات حية (سوس) ولكونه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية.

ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (13،583) طن "مكرونة" معبأة داخل شكائر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على "عفن ظاهرى" تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

Advertisements

ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (7،816) طن "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير تدل على منشأ الصناعة، وكذا ضبط (1،305) طن منتج نهائى "حلوى المولد" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق بمناسبة قرب حلول الإحتفال بالمولد النبوى الشريف.

ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة مركز شرطة قطور (بمحافظة الغربية) لحيازته (2،115) طن حلوى المولد "منتج نهائى" وقيامه بإستخدام هوالك حلوى المولد من الموسم الماضى غير صالحة للإستهلاك الآدمى فى عملية التصنيع والإنتاج تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق بمناسبة قرب حلول الإحتفال بالمولد النبوى الشريف، مُدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مجزر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بيلا (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته (2) طن "دواجن مُجمدة" معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء "خلافًا للحقيقة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

ضبط مسئول مخزن لتجارة قطع غيار السيارات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لتجميعه (13112) ألف "قطعة غيار سيارات" ذات منشأ أجنبى بدون فواتير وإعادة تعبئتها وتدوين عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ذات منشأ أجنبى، عن طريق دمغ بلد المنشأ على القطعة بماكينة ليزر "خلافًا للحقيقة" لتضليل الجهات الرقابية، وكذا ضبط (2) جهاز (كمبيوتر – طابعة ليزر) بالإضافة إلى كميات من العبوات الفارغة والإستيكرات مدون عليها ماركة مقلدة، تمهيدًا لطرح المنتج النهائى للبيع بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.