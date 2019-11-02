مصر | استخراج عدد 1232 بطاقة رقم قومي لقاطني حي الأسمرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استخراج عدد 1232 بطاقة رقم قومي لقاطني حي الأسمرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين لقاطني (حي الأسمرات) بمنطقة المقطم وذلك بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، وقد استمرت أعمال المأمورية خلال الفترة من (26 حتى 28 أكتوبر) تم خلالها تجديد وإستخراج عدد (1232) بطاقة رقم قومى للرجال والسيدات من قاطنى الحى.

لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من أهالى الحى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة البعد الإجتماعى والإنسانى وإتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين ومساعدتهم فى إستخراج أوراقهم الثبوتية.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.