مصر | الحبس سنة لعاطل قاوم السلطات وأصاب إثنين بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس سنة لعاطل قاوم السلطات وأصاب إثنين بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "عرفة.ن" بالحبس سنة، لاتهامه بمقاومة السطات وحيازة سلاح نارى وإصابة شخصين بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "عرفة.ن"، تهمة مقاومة السلطات، وإصابة شخصين، وحيازة سلاح نارى.

ودفع المحامى سلامة خميس، بأن المتهم كان ضحية بعد أن استدرجه شخصين لبيع سيارته، وشك المتهم فى نية سرقة سيارته بعد المماطلة فى إنهاء عملية الشراء، ما دفعه للهروب إلا أن الشخصين الذين استدرجوه أتبعوه، فاضطر لإطلاق الأعيرة النارية مما أدى لإصابتهما، ولم يدرك أن قوات الأمن قد وصلت لمكان الحادث فأطلق عيار نارى تجاههم.