أخبار مصر | وكيل الأزهر يستقبل وفد علماء مسلمي"سومطرة الشمالية" بإندونيسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يستقبل وفد علماء مسلمي"سومطرة الشمالية" بإندونيسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف،اليوم السبت، وفد مجلس علماء المسلمين الإندونيسين بجزيرة سومطرة الشمالية برئاسة السيد عبد الله شان - رئيس المجلس.



في بداية اللقاء رحب وكيل الأزهر بالوفد داخل رحاب الأزهر مؤكدًا متانة العلاقات بين الأزهر الشريف ودولة إندونيسيا، التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الدول التي يدرس أبناؤها بالأزهر الشريف من بين أكثر من 100 دولة.



وأضاف أنَّ الأزهر يسعى دائمًا لتقديم الدعم لإندونيسيا من خلال العديد من البرامج التعليمية التي تُقدَّم للطلاب في معاهد البعوث الإسلامية وجامعة الأزهر، وكذلك البرامج الخاصة بتدريب الأئمة والوعاظ من خلال أكاديمية الأزهر، والمحاضرات والدروس التي تعقد في أروقة الجامع الأزهر.

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وخلال اللقاء قال الأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير، المستشار التعليمي لشيخ الأزهر: إنَّ الأزهر يعتز بالطلاب الإندونيسين نظرًا لاجتهادهم الدراسي، وتفوقهم، والتزامهم الأخلاقي.



كما أشار إلى أنَّ دولة إندونيسيا تحظى بأكبر نسبة من المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف.



من جانبه قدَّم رئيس الوفد الإندونيسي الشُكر للأزهر على حسن استقبال الوفد ورعاية الطلاب الإندونيسين، متطلعًا لاستمرار التعاون بين الأزهر الشريف وبلاده، كما طالب بإتاحة المزيد من المنح الدراسية لطلاب إندونيسيا.