أخبار مصر | جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية تدين الإهمال الذي أدى إلى مقتل ممرضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية تدين الإهمال الذي أدى إلى مقتل ممرضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية ببالغ الأسى الممرضة فاطمة محمود، بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي وافتها المنية أثناء خروجها مصطحبة رضيعها بعد نوباتجية سهر، وذلك صباح أمس الجمعة، إثر حادث سيارة على طريق صلاح سالم أمام باب المستشفى، وإذ تحتسب الجبهة الممرضة شهيدة بإذن ربها.

ونددت المستشفى بالإهمال في الاستجابة لمطالب كثيرة نحو إيجاد حل لمنع تلك الحوادث، حيث شهدت تلك المنطقة العديد من حوادث السيارات للعاملين وأهالي المرضى، ومع مطالبة الجبهة إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية اتخاذ الإجراءات القانونية لاحتساب وفاة الممرضة بسبب العمل فإنها تطالب المسئولين من محافظة القاهرة والإدارة العامة للمرور ووزارة الصحة بإقامة كوبري مشاه او نفق او مطب صناعي او إشارة مرور أمام بوابة المستشفى بامتداد طريق صلاح سالم حتى نتقي العديد من الحوادث المحتملة.