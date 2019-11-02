أخبار مصر | بلاغ ضد وزير الأوقاف.. والمطالبة بحبس الداعية عثمان خطاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد وزير الأوقاف.. والمطالبة بحبس الداعية عثمان خطاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أيمن محفوظ، المحامي، بلاغا للنائب العام ضد وزير الأوقاف بسبب ظاهرة "الخطيب بلا ترخيص" عثمان خطاب مطالبًا بحبسه، وهو الذي يقوم بالخطابة بالمساجد والمناسبات الدينية، ويدعي أنه فقيه في الدين وفوق على كل علماء الدين ومشايخنا الكرام، وجعل من الخطابه مهنه يكتسب منها وبضاعته فيها الحناجر والجهل والاجتراء بالكذب علي كافه المقدسات، وذلك دون الحصول على ترخيص من الأوقاف بالخطابة.

وأضاف "محفوظ" في بلاغه أن خطاب يفتخر بعدم انتمائه للمؤسسة الدينية في مصر وذلك مخالفه، للقانون رقم 272 لسنه ١٩٥٩ بتنظيم وزارة الأوقاف وتعديلاته والقرارات الرئاسيه والوزاريه، والقانون رقم 51 لسنة 2014 لتنظيم الخطابة والدروس الدينية في المساجد، ونصَّ القانون الأخير في مادته الخامسة على عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة والغرامه بإحدى هاتين العقوبتين لمن خالف المادة الثانية، التي تنص على عدم ممارسة الخطابة أو التدريس الديني، إلا وفق ترخيص من وزارة الأوقاف أو من مشيخة الأزهر، ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار ذلك.

وأكد "محفوظ"، في بلاغه بأن خطاب خالف كل تلك القوانين وذلك دون تحرير أي محاضر من مسئولي وزاره الأوقاف المتمتعين بالضبطيه القضائيه، ولم يتم منعه من الخطابه وهذا يعد إهمالًا في حق المتلقين للخطابه من الشعب.