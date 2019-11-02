أخبار مصر | "جنة" باب جديد للتوعية بحقوق الطفل في مجلة نور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنة" باب جديد للتوعية بحقوق الطفل في مجلة نور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفردت "مجلة نور" التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بابًا جديدًا بعنوان "جنة"، في عددها الشهري بداية من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار استراتيجية شاملة وضعها الأزهر الشريف لمناهضة العنف ضد الأطفال.

وسيتضمن هذا الباب مجموعة من الرسائل التي أطلقتها حملة "جنة"، لتقديم أفضل الطرق لتهذيب الأطفال، والتوعية بحقوقهم النفسية والاجتماعية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل مُعد نفسيًا وفكريًا، بشكل يضمن بناء أجيال سوية وواثقة وقادرة على التفكير السليم والإبداع والابتكار.

يذكر أن الأزهر الشريف أطلق استراتيجية متعددة الجوانب لمناهضة العنف ضد الأطفال، على إثر حادثة الطفلة جنة، بدأت ببيان لفضيلة الإمام الأكبر أ. دأحمد الطيب، شيخ الأزهر، يجرم فيه تعذيب الأطفال، ثم حملة "جنة" التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر لتعليم الأباء كيفية تلبية احتياجات أبنائهم النفسية والتعاطي مع مراحلهم العمرية المختلفة، وخطبة الجمعة، وعدد من الندوات تحت عنوان "حقوق الطفل في الإسلام".