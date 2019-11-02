أخبار مصر | الحكومة توقع مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية لتحويل المخلفات إلى طاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توقع مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية لتحويل المخلفات إلى طاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الحربي بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "TCG" السويسرية للتعاون في مجال تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "TCG " السويسرية في ضوء اهتمام الدولة بتطوير منظومة إدارة المخلفات للمساهمة في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي حيث تهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الإنتاج الحربي والشركة السويسرية لإنشاء مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بحيث يتم معالجة المخلفات لتوليد الطاقة في أي شكل لها سواء إلى(طاقة كهربائية أو طاقة حرارية).

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم تم التأكيد على أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومي.

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ومن جانبه أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى المستوى المتميز لمصانع تدوير المخلفات التي يتم تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي وأن لديها قدرات تصنيعية كبيرة وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية يمكن أن يتم الاستفادة منها لتطوير منظومة تدوير المخلفات وإدخال خطوط جديدة وتصنيع معدات وآلات حديثة تضاهى التكنولوجيا السويسرية العاملة في هذا المجال.

ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة عن ثقتها في قدرة شركات الإنتاج الحربى على الاستفادة من التكنولوجيا السويسرية المستخدمة في إقامة منظومة تدوير المخلفات ونقل أحدث ما توصلت إليه الصناعة في هذا المجال إلى شركاتها ووحداتها وكذا تدريب العمالة الفنية لخدمة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات المنتشرة بالمحافظات بما يساهم في نجاح منظومة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات وأشارت إلى أن وزارة البيئة لديها خريطة واضحة لتنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارتي الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع وتؤمن بضرورة الانفتاح وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية للارتقاء بالصناعة الوطنية وتحويل المخلفات إلى طاقة وسماد عضوي.

من جانبه أكد الدكتور Robert I Hargitai المدير التنفيذي لشركة "TCG " السويسرية على اهتمام شركته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية كبيرة إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر مؤكدًا على ثقته في نجاح التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة خاصةً وأن شركة " TCG " تعمل في تنفيذ مشروعات الطاقة البيئية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بنظام (الحرق) وتطبيقاتها.