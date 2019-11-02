أخبار مصر | أبرزهم "حفيدة كارنافون" تعرف على نجوم حفل افتتاح معرض توت عنخ آمون في لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "حفيدة كارنافون" تعرف على نجوم حفل افتتاح معرض توت عنخ آمون في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت السيدة فيونا كارنافون الحفيدة الثامنة لللورد كارنرفون الذي كان يمول حفائر بعثة هيوارد كارتر التي اكتشفت مقبرة الملك توت عنخ آمون و1000 شخص من نجوم المجتمع الإنجليزي والعمل الأثري افتتاح معرض الملك "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون الذهبي" في محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن.

ومن أبرز الحضور في حفل الافتتاح السفير طارق عادل سفير مصر في لندن وعالم الأثار الدكتور زاهي حواس وكوكبة من الشخصيات العامة وأثرياء ونجوم المجتمع البريطاني من بينهم عضو مجلس النواب البريطاني فيليب حمود، ورجل الأعمال الإنجليزي المشهور فرانسيس وروبورت جيفين بوول والمذيع والصحفي المشهور هيو ادوارد والمنتجة التليفزيونية سالي ودوورك والموسيقار البريطاني المعروف نيك روديس ولاعبة التينيس الشهيرة هيثر واستون والممثلة بينالوبي ويلتون، وغيرهم من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر.

وطبقًا للإحصائيات التي أجرتها الشركة المنظمة لمعرض الملك توت عنخ آمون في لندن فإنه حتي الساعات الأهيرة قبيل الافتتاح الرسمي للمعرض تم بيع 285.000 تذكرة وهو رقم يفوق عدد التذاكر التي تم بيعها قبل الافتتاح الرسمي للمعرض في محطته الثانية بالعاصمة الفرنسية باريس و الذي حقق اكثر من 1.4مليون زائر.

وكان الدكتور خالد العناني وزير الأثار قد افتتح مساء أمس معرض الملك "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون الذهبي" في محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في احتفالية ضخمة حضرها حوالي 1000 مدعو من الشخصيات العامة و رجال الأعمال ونجوم المجتمع البريطاني.

والمعرض يضم مجموعة صغيرة جدًا من كنوز الملك الشاب الموجودة في مصر و التي يصل عددها الي اكثر من ٥٤٠٠ قطعة واصفًا المعرض بمثابة عامل جذب لتشويق و تشجيع الشعب البريطاني و جميع شعوب العالم علي زيارة مصر لرؤية باقي كنوز الملك الشاب والتعرف علي حضارتها العريقة والفريدة، مشيرًا إلى أن معرض توت عنخ آمون في لندن يعتبر حدث خاص حيث تجمع بين الشعب البريطاني و الملك توت عنخ امون قصة حب خاصة منذ عام 1922 حين اكتشف عالم الاثار البريطاني هيوارد كارتر عام مقبرة الملك الشاب وكنوزها بوادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر، مؤكدا علي ان الملك الشاب جاء اليوم الي العاصمة البريطانية لندن حاملا معه الشمس المشرقة و رسالة حب و سلام من الشعب المصري الي الشعب البريطاني.

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وتعتبر مدينة لندن هي المحطة الثالثة لمعرض كنوز الملك الشاب التي تجوب العالم تزامنا مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون.

و قد جاءت مقتنيات الملك الشاب ضيفا علي العاصمة البريطانية مرتين اولها كانت عام 1972 حيث اجتذب المعرض اكثر من 1.7 مليون زائر و المرة الثانية عام 2007 .

يضم المعرض 150 قطعة أثرية (166رقما) من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب و الصناديق الخشبية و الأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب وأواني من الالباستر.

يذكر أن الشعب الإنجليزي والعاصمة البريطانية احتفوا بوصول مقتنيات الملك توت عنخ آمون، حيث تحلت الشوارع والميادين الرئيسية ومحطات المترو والقطار بصور لوجه الملك الشاب وبعض مقتنياته كما تزينت حوائط المحال التجارية والمباني وكبائن الهواتف بلافتات عن الملك الشاب ومعرضه.

كما تصدرت أخبار الملك الذهبي ومعرضه الصفحات الأولي للصحف والمجلات البريطانية التي اعد معظمها ملفات صحفية مصورة عن معرض الملك الشاب و قصة اكتشاف مقبرته و الكنوز التي تم اكتشافها بداخلها و الدراسات التي تمت علي المومياء الخاصة به لمعرفة نسبه و الأمراض التي تعرض لها اثناء حياته والسبب الحقيقي وراء موته المبكر، حيث يعتبر البريطانيون هذا المعرض بانه الحدث الثقافى الأهم و الأكبر فى لندن خلال الأيام المقبلة.