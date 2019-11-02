أخبار مصر | الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر الدولي لإعادة تأهيل ودمج السجناء بمعرض صور وعرض مسرحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر الدولي لإعادة تأهيل ودمج السجناء بمعرض صور وعرض مسرحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمشاركة عربية تفتتح يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٥ نوفمبر فعاليات مؤتمر "تعزيز جهود أعادة تأهيل ودمج السجناء قبل وعقب الإفراج عنهم" الذي تنظمه مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي برئاسة نرمين البحطيطي، وذلك لعرض نتائج مشروع "أبدأ حياة" الذي تدعمه المؤسسة.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المؤتمر علي مدار يومين 5-6 نوفمبر بفندق بيراميزا الدقي.

وسوف يقام المؤتمر بمشاركة كل من المغرب وتونس والأردن، حيث تشارك من المغرب مؤسسة "محمد السادس" ومؤسسة "من أجل الحق في محاكمة عادلة"، جمعية "الرعاية اللاحقة للثقافة والفن داخل السجون الأردنية".

يشارك في المؤتمر أعضاء من البرلمان المصري، وقيادات وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الجهات التنفيذية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بمكافحة مسببات العودة للجريمة.

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وذلك في إطار تحسين جودة الحياة، وفي إطار إستراتجية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة على المستوى المحلي والإقليمي.

من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر عرض برامج التأهيل والدمج النفسي ما تم بها من تطوير "بمؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي" وكيفية التأهيل والدمج المجتمعي باستخدام الوسائل الغير التقليدية.

كما سيتم عرض مبادرات لبعض الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى فى إطار أعادة الإدماج في مجال التمكين الاقتصادي.

وسوف يقام معرض للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان (احتضان)، وتقديم أولي التجارب لسيدات حياة من خلال عرض المسرحي تحت عنوان (جوه البرواز).