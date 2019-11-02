شكرا لقرائتكم خبر عن بدء لقاء وزيري الأوقاف والتعليم لافتتاح الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الآن لقاء كل من الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السبت، لافتتاح الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والدعاة بمدينة ٦ أكتوبر. كما يعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة .

فيما أعلنت وزارة الأوقاف، اجتياز 100 إمام وواعظة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية للدفعة الأولى ، كما أعلنت الأوقاف، أسماء 263 إماما لهم حق المقابلة النهائية فى المسابقة الثقافية الكبرى، حيث تطلق الوزارة عدة مسابقات ودورات تدريبية لتنمية الجانب العلمى للدعاة.