شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس معتدل غدا.. والقاهرة 29 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار، قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «19 – 29»، إسكندرية «16- 28»، قنا «15- 31»، الأقصر «15– 32»، أسوان «16 – 33».