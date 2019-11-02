شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعرض فرص الاستثمار على الجالية المصرية بشيكاغو الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارته مدينة شيكاغو الأمريكية، للمشاركة في مؤتمر المبانى شاهقة الارتفاع، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مخطط إنشاء المدن الجديدة في مصر، وذلك في جلسة عمل عن المدن الجديدة، وفكرة إنشاء المدن شاهقة الارتفاع، برفقة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير.

وأوضح وزير الإسكان، في مداخلته بجلسة العمل، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا المخطط الاستراتيجى القومي للتنمية العمرانية، الذي خرجت منه عدة مشروعات، منها تنمية منطقة قناة السويس، والمشروع القومي للطرق، واستصلاح 4 ملايين فدان، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، وغيرها من المشروعات.

وأضاف الوزير: «ننفذ حاليًا نحو 15 مدينة جديدة، لتحقيق عدة أهداف، منها زيادة الرقعة العمرانية، من 5 أو 6% إلى 12-14%، واستيعاب الزيادة السكانية، حيث لدينا زيادة سنويا نحو 2.5 مليون نسمة، يجب العمل استيعابها في مناطق مخططة حضارية، تتوافر بها الخدمات، إضافة إلى أن المدن الجديدة تحقق هدفا مهما آخر هو توفير فرص الاستثمار والعمل، فالمدن القديمة لم تعد قادرة على إعالتنا، ولم يعد يتوافر بها أراض لتنفيذ مشروعات تنموية، ولذا بدأنا في تنمية الأراضى الصحراوية، وتحويلها إلى تجمعات تنموية، مخططة حضاريا، ينفذ بها عدد كبير من المشروعات، التي توفر تباعا الملايين من فرص العمل لشبابنا، وتحقق التنمية المنشودة».

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كما زار الوزير ومرافقوه المقر الجديد للقنصلية المصرية في شيكاغو، وأجرى حوارا مفتوحا مع أعضاء القنصلية، بحضور القنصل المصرى، وعدد من أعضاء الجالية المصرية بشيكاغو، عرض فيه الوزير ما يتم من مشروعات تنموية بمصر حاليا، في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التنمية العمرانية.

وأكد أن الدولة تسابق الزمن لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بملفى التعليم والصحة، مشيرا إلى أن المدن الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا تُشيد بها عدد من الجامعات، وبالفعل بدأ عدد منها العمل، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، كما أن الحكومة تضع ملف الصناعة والإنتاج أيضا على أجندة الأولويات، وتم الإعلان عن محفزات وتيسيرات كثيرة للمستثمرين الصناعيين، آخرها إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والتى تم طرح ما يزيد على 2500 قطعة بها للحجز الإلكترونى.

وأجاب الدكتور عاصم الجزار عن أسئلة عدد من الحضور، بشأن فرص الاستثمار في مصر، وكذا ما يتم تنفيذه من مشروعات، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير حاليا على الطريق الصحيح، وهو ما أكدته التقارير الدولية من مختلف المؤسسات، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح عدد من المشروعات الكبرى، خاصة بمدن الجيل الرابع، التي تمثل نقلة حضارية كبرى.

كما أشار الوزير إلى أن المشاركة في المؤتمر العالمى لمجلس المبانى شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، تعد بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تضم 20 برجاً باستخدامات: سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتنفذها شركة «cscec» الصينية، وبمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.