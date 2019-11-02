شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تكشف عن خططها في مؤتمر التطوير العقاري الرابع غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكشف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خططها أمام كبار المطورين العقاريين، غدًا الأحد، في مؤتمر التطوير العقاري الرابع «The 4th Real Estate Debate2019» الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم» تحت شعار «محفزات النمو 2020». وينعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفندق ماريوت الزمالك بالقاهرة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ويتحدث في المؤتمر المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتطوير، والمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حضور ومشاركة كبار المطورين.

كما يتحدث في المؤتمر نحو 25 من كبار المطورين العقاريين في 4 جلسات رئيسية لمناقشة وضع السوق في الفترة الحالية، وسط مجموعة من المتغيرات الرئيسية يُراهن عليها الجميع لدفع حركة القطاع، منها اعتماد وزارة الإسكان آلية التخصيص المباشر للمستثمرين في طروحات أراضيها، بجانب انطلاق العديد من المدن الجديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، واستعداد العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال موظفيها.

وتضم قائمة المتحدثين المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، والمهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، وفتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ومحسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويشارك أيضًا كل من الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذيوالعضو المنتدب لشركة تطوير مصر،وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، ومحمد هاني العسال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصر إيطاليا العقارية، وهيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري.

Advertisements

كما يُشارك المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، والدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر الرقمية EG-GATE، وجاسر بهجت رئيس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أماكن، وجمال فتح الله الرئيس التنفيذي لشركة دلمار للتنمية السياحية.

بالإضافة إلى كل من شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، وناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، ورئيس شركة سي آي كابيتال للتمويل العقاري، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، وهاني بري رئيس شركة الأهلي المتحد للتمويل العقاري.

وتنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «المدن الجديدة..فرصة متنوعة»، وستبحث عن كيفية استغلال الزخم العقاري في الترويج للقطاع، وتحديدًا في مشروعات المدن الجديدة.

وستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول وسائل طرح الأراضي الجديدة، وحديث شامل حول آلية التخصيص المباشر لأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي أقرتها وزارة الإسكان، بعد سنوات من العمل بنظام الشراكة.

وسيستكمل المؤتمر في جلسته الثالثة ما بدأه لأول مرة في مصر منذ سنوات، من مناقشات حول الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ «استراتيجية تصدير العقار»، وما تحقق منها، وما المطلوب لدفعها في الطريق الصحيح على المستويين القصير وطويل المدى، من خلال التعرف بشكل دقيق على التحديات القائمة، وهو ما سيكون محور الجلسة الثالثة.

وخصصت «المال جي تي إم» جلسة ختامية منفصلة، لتناول ملف تنشيط آلية التمويل العقاري في مصر حتى تؤدي دورها الذي لا غنى عنه لتنشيط الطلب على العقارات، من جانب الشرائح والقطاعات المختلفة، ووضع رؤية لإزالة التحديات الرئيسية التي تعترض طريقه.

وتعد «المال جي تي إم» -الشقيقة لجريدة المال- هي الشركة الوطنية الأكثر قوة ونشاطًا في مجال تنظيم المؤتمرات وصناعة الأفكار، ومن أهم فعالياتها، مؤتمر الرؤساء التنفيذيينCEOs Thoughts، ومؤتمر بورتفوليو إيجيبت.