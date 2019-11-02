شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصري رفيع المستوى يتفقد مشروع سد نهر روفيجي بتنزانيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء عبدالفتاح الخرسة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات والإيواء، بزيارة دولة تنزانيا، لتفقد مشروع إنشاء سد ومحطة يوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بقدرة 2115 ميجاوات على نهر روفيجي بمنخفض ستيجلرز جورج، بدولة تنزانيا، والذى يُنفذه التحالف المصرى المكون من شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة 2.9 مليار دولار.

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وقال «نصار» إن «تلك الزيارة تأتى للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، الذي توليه القيادة السياسية المصرية اهتماماً كبيراً ومتابعة دورية، لما يمثله من أهمية كبرى لأشقائنا في دولة تنزانيا»، موضحاً أن الزيارة كانت برفقة الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، والمسؤولين المعنيين بدولة تنزانيا، والسفير محمد أبوالوفا، سفير مصر بدولة تنزانيا، ومجلس إدارة التحالف المصرى، حيث أشاد وزير الطاقة التنزانى بمستوى تنفيذ المشروع منذ بدايته في 15 ديسمبر 2018 خلال فترة تجهيز الموقع والبدء في أعمال الإنشاءات الأساسية، والتزام التحالف بعقد المشروع والمخطط الانتهاء منه في يونيو 2022.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعمير إلى أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجى، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، وهو عبارة عن إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة، بارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 33.2 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى في محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة هي الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات/ ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية.

وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى، لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 660 متراً لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبرى خرسانى دائم، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، وتتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة وربط مكونات المشروع.

وفد مصرى رفيع المستوى يتفقد مشروع سد "نهر روفيجى" الذى يُنفذه التحالف المصرى بتنزانيا

وفد مصرى رفيع المستوى يتفقد مشروع سد "نهر روفيجى" الذى يُنفذه التحالف المصرى بتنزانيا

وفد مصرى رفيع المستوى يتفقد مشروع سد "نهر روفيجى" الذى يُنفذه التحالف المصرى بتنزانيا