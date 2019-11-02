شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» بـ«الورود والحلوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسى علم بالبحر الأحمر، السبت، أولى رحلات شركة «إيزي جيت» للطيران، والتي تعتبر كبرى شركات الطيران العالمية القادمة من مدينه ميلانو الإيطالية، وذلك لأول مرة بمطار مرسى علم.

وقررت شركة «إيزي جيت» الهبوط ثلاث رحلات أسبوعية من ميلانو والبندقية بإيطاليا ورحلة من ألمانيا «برلين» لتشجيع السياحة واستقدام شركات طيران جديدة لمطار مرسى علم. وتم استقبال الرحلة الأولى ببروتوكول مدافع المياه ولقاء الركاب بالورود والحلوى وتم توزيع التورتة على الركاب ابتهاجا وترحابا بهم.