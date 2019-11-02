شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود جمال، مدير عام إدارة رعاية الشباب في جامعة الإسكندرية، إنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين من الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، الأحد، على مستوى 20 كلية.

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وأوضح «جمال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن المنافذ الـ20 المنوط بها تلقى الطلبات منذ فتح باب الترشح، الأربعاء الماضى، تستقبل الطعون على المرشحين الـ1244 بدءاً من الاثنين 4 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أنه تقدم لكلية الآداب 60 طالبا والتجارة 64 طالبا والحقوق 80 طالبا والتربية 58 طالبا والسياحة 56 طالبا وطب الأسنان 53 طالبا والصيدلة 53 طالبا والطب البشرى 55 طالبا والزراعة بالشاطبى 53 طالبا والهندسة 72 طالبا والعلوم 88 طالبا والتمريض 40 طالبا والطب البيطرى 125 طالبا والتربية الرياضية بنات 56 طالبة والتربية الرياضية بنين 48 طالبا والفنون الجميلة 70 طالبا وزراعة سابا باشا 62 طالبا والتربية النوعية 40 طالبة والطفولة المبكرة 56 طالبا والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية 56 طالبا بإجمالى 1200.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 20 لجنة لتلقى طلبات الترشح وإجراء الانتخابات الطلابية، مشيراً إلى أن كل مقر به لجنة سداسية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وعضو من إدارة الشؤون القانونية وممثل لإدارة رعاية الشباب وطالبان.