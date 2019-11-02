شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الخرطوم المشاركة باجتماع «سد النهضة» بواشنطن يتصدر اهتمامات صحف السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اهتمت الصحف السودانية الصادرة، السبت، بإعلان الخرطوم مشاركتها في اجتماع يعقد في واشنطن، الأربعاء، لمناقشة سد النهضة الإثيوبي. وقالت صحيفة «المجهر السياسي» إن وزير الري والموارد المائية بالسودان ياسر عباس، والخارجية أسماء عبدالله، سيتوجهان، الثلاثاء المقبل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي، الذي دعت إليه واشنطن في 6 نوفمبر الجاري، لبحث ملف سد النهضة.

من جانبها، ذكرت صحيفة «السوداني» أن الخرطوم وافقت على الدعوة الأمريكية للاجتماع الثلاثي، الأربعاء المقبل، الذي يضم، إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية، وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في حضور البنك الدولي.

وأبرزت صحيفة «الانتباهة» تلك المشاركة، متوقعة أن تلتقي وزيرة خارجية السودان مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لمناقشة القضايا الثنائية، لاسيما رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.