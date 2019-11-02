شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الأوقاف والتعليم يفتتحان الدورة التدريبية لمعلمي التربية الدينية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، السبت، الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والدعاة بمدينة ٦ أكتوبر.

كما يعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف، وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة.

فيما أعلنت وزارة الأوقاف اجتياز 100 إمام وواعظة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية للدفعة الأولى، كما أعلنت الأوقاف أسماء 263 إماما لهم حق المقابلة النهائية فى المسابقة الثقافية الكبرى، حيث تطلق الوزارة عدة مسابقات ودورات تدريبية لتنمية الجانب العلمى للدعاة.