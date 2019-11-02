أخبار مصر | وزيرا الأوقاف والتعليم يفتتحان الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الأوقاف والتعليم يفتتحان الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ووزير التعليم الدكتور طارق شوقي الدورة التدريبية المشتركة لمعلمي التربية الدينية بحضور وزيري الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تمام العاشرة من صباح اليوم السبت.

ويعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الخطة الدعوية الخمسية لوزارة الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف وحضور وزير التربية والتعليم، وأعضاء اللجنة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (4) مدارس علمية جديدة ليصل عدد المدارس العلمية إلى (282) مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطى.

أكدت وزارة الأوقاف، اجتياز 100 إمام وواعظة اختبارات الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية للدفعة الأولى.وأعلنت وزارة الأوقاف، أسماء 263 إماما لهم حق المقابلة النهائية فى المسابقة الثقافية الكبرى، حيث تطلق الوزارة عدة مسابقات ودورات تدريبية لتنمية الجانب العلمى للدعاة.