شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. فاروق الباز: حصلت على وظيفتي في ناسا بالصدفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز، إنه حصل على وظيفة في رحلة الفضاء أبولو 12 بالصدفة، عن طريق قراءة إعلان في مجلة ثم وراسلها وتم قبوله.
وأضاف الباز خلال لقاء ببرنامج «معكم»، المذاع على «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه في تلك الفترة لم يكن يعرف شيئا عن القمر لكنه أحب فكرة التعلم، وتم قبوله في الوظيفة بعد عدة اختبارات كثيرة لأنهم كانوا يعتقدون أنه لن يصلح.
وأشار الباز، إلى أن دراسته في الجامعات المصرية كانت تسمح له بأن يتدرب ويدرس الأحجار أسفل الأرض، لكنه لم يكن يتصور أبدا أن يشارك في دراسة أحجار على سطح القمر.
وأكد الباز، أن مهمته في رحلة «أبولو 12» أول رحلة للقمر، هي اختيار المكان الذي سوف تهبط فيه، ودراسة الصخور وتعليم الرواد كيفية تصوير الأحجار على سطح القمر.
ولفت الباز إلى أن صعود الإنسان للقمر جاء لإثبات أن الولايات المتحدة الأمريكية أقوى من روسيا، مشيرا إلى أن روسيا لها تاريخا طويلا في عالم الفضاء قبل أمريكا.
وأكد أن الولايات المتحدة الامريكية دعمت رحلة صعود القمر وكأنها حرب عسكرية، لتعلن أنها أفضل من روسيا.
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