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السيطرة على حريق محدود بماكينة تصوير بإذاعة جنوب سيناء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق محدود نشب بسبب ماس كهربائي في ماكينة تصوير بأحد المكاتب الإدارية بالطابق الثاني بمبنى إذاعة جنوب سيناء.

كان اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى اخطارا بنشوب حريق محدود بأحد المكاتب الإدارية بإذاعة جنوب سيناء ، مساء اليوم الجمعة ، وعلي الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية التي استطاعت إخماد الحريق في وقت قصير.

وتبين من المعاينة أن النيران اندلعت في أحد المكاتب الإدارية ، (مكتب الارسال الإذاعي) ، بسبب ماس كهربائي نشب في احدى ماكينات التصوير دون وقوع خسائر بشرية.
تم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة.

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