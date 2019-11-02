شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز يوضح سر تسمية كويكب على اسمه بالفضاء.. ويكشف عن موقعه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عالم الفضاء المصري، الدكتور فاروق الباز، إنه فوجئ بأن الاتحاد العالمي لعلوم الفضاء والفلك، أطلق اسمه على كويكب؛ موضحا أنه ليس فلكيا ولكنه جيولوجي وهو الوحيد غير الفلكي الذي تم إطلاق اسمه على كويكب.

وأضاف الدكتور فاروق الباز، خلال حلقة اليوم من برنامج «معكم»، المذاع على «سي بي سي» وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه علم بالخبر خلال تواجده في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس، وأن الذي أخطره بالخبر، صديق له يعمل في وكالة ناسا الفضائية.

وأشار الدكتور فاروق الباز، إلى أن الاتحاد العالمي لعلوم الفضاء، هو الجهة الوحيدة التي من حقها أن تطلق أسماء على الكواكب والنجوم وكل ما في الفضاء، مشيرا إلى أنه أثناء الدراسات كان يعاني من عدم تسمية الكواكب وتركها برموز.

