أخبار مصر | عاجل.. هيئة أمريكية تفجر مفاجأة حول "زانتاك" وعلاقته بالسرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هيئة أمريكية تفجر مفاجأة حول "زانتاك" وعلاقته بالسرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت حسمت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، اليوم الجمعة، الجدل حول علاقة عقار زانتاك الشهير في علاج حرقة المعدة وعلاقته بمرض السرطان، حيث ذكرت أن تجارب أجرتها على عقار زانتاك تشير إلى أن من المستبعد أن يتسبب في تكون مواد مسرطنة داخل المعدة.

ومن جانبها، قالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة، جانت وودكوك، في بيان، إن مستويات التلوث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك واحتمال تكون مادة (إن.دي.إم.إيه) المسببة للسرطان "تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ولفتت الإدارة، إلى أن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبب في تكون مواد مسرطنة، موضحة أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكون مادة (إن.دي.إم.إيه).

وجرى سحب العقار الذي تنتجه سانوفي الفرنسية للاشتباه في تلوث الحبوب بمادة (إن.دي.إم.إيه) قبل استيعابها داخل المعدة.