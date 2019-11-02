أخبار مصر | "أمطار وشبورة مائية".. تعرف على طقس اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمطار وشبورة مائية".. تعرف على طقس اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، بشأن طقس اليوم السبت 2 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد مائل للحرارة علي جنوب الصعيد نهاراً مائل للبروده ليلاً.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه سوف تقل الرؤية في الشبورة المائية علي مناطق من شمال البلاد وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي غرب البلاد والرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

وأوضحت أن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، بينما حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة على محافظات الجمهورية كالأتي:

القاهرة 19 29

شبين الكوم 19 29

طنطا 18 28

دمنهور 17 27

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 27

مطروح 16 28

السلوم 17 28

سيوة 14 28

بورسعيد 21 26

دمياط 20 26

الزقازيق 17 28

الاسماعيلية 16 29

السويس 17 28

العريش 18 25

رفح 16 25

رأس سدر 18 28

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نخل 13 25

نويبع 21 29

طابا 15 25

كاترين 07 23

الطور 18 28

شرم الشيخ 22 30

الغردقة 21 30

مرسى علم 22 28

الفيوم 19 29

بنى سويف 18 29

المنيا 15 30

أسيوط 16 31

سوهاج 17 31

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 32

أبوسمبل 17 31

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 23 31

ابو رماد 22 30

حلايب 24 29

رأس حدربة 23 28