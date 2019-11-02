شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية في حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بإصابات بسيطة في حادث مروري على الطريق الصحراوي السريع «القاهرة- الاسكندرية» أمام وادي الناطرون . Advertisements تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الصحة بلاغاً يفيد إصابة الدكتور نصيف الحفناوي في حادث تصادم سيارته على الطريق الصحراوي السريع أمام وادي الناطرون . إنتقلت على الفور سيارة إسعاف تحت إشراف الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية وتم نقل وكيل وزارة الصحة بالمنوفية الدكتور نصيف الحفناوي إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية وعمل الإشاعات اللازمة وتبين إصابته بكدمة في العمود الفقري وكدمتين في الساقين ثم تلقى العلاج اللازم وتم نقله إلى منزله في حالة صحية جيدة . تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

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