شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن دسوق صباحا بسبب أعمال الصيانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هندسة كهرباء دسوق عن فصل التيار الكهربائي، السبت، من العاشره صباحا وحتي الثانيه عصرا بسبب أعمال الصيانه بلوحة دسوق القديمة. وسيتسبب ذلك في قطع التيار الكهربائي بمناطق الميدان الإبراهيمي، ميدان الساعه، أرض محرم، وحلقة السمك، المنشيه، شارع الغفران، شارع الجيش من بنك مصر وحتي الكوبري العلوي، المحرقه، البرماوي، الصفا.

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