محاكمة 27 متهما بالاتجار بالعملات الأجنبية السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم الأحد، محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهما محبوسا في أكبر قضية بالاتجار في العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية

وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا علي ذمة القضية و تم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 مليون و 40 ألف و17 ألف يورو و 396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6الاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري و مبالغ أخرى من الجنيه الإسترليني و اليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي علي خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي، وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.