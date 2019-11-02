مصر | عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في البدرشين ووقوع مصابين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مشاجرة بالأسلحة النارية في البدرشين ووقوع مصابين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب أربعة أشخاص برش خرطوش إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عدد من الباعة في منطقة سقارة، بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتم إخطار اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، بوصول بلاغًا للرائد أحمد عكاشة، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين بمنطقة سقارة، نطاق المركز.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للسيطرة على المشاجرة والوقوف على ظروفها وملابساتها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، حيث تبين نشوب مشادة كلامية بين بائعي "آيس كريم" وبائعي عصير، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة أربعة أشخاص من الطرفين.



وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وجار نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، والتحقيق مع المتهمين لمعرفة سبب نشوب المشاجرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.