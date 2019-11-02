شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البنك الدولي تستقبل غادة والي لمناقشة التنمية البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت أنيت ديكسون، نائب رئيس البنك الدولي للتنميه البشرية، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف التنمية البشرية وأوليات مصر في هذا الملف.

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وخلال اللقاء استعرضت والى جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعيه والاتجاه من إلى توفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشرى واستعرضت والي برنامج فرصه للتشغيل الذي تنفذه الوزاره كما استعرضت خطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات

وأكدت نائب رئيس البنك الدولى على اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحمايه الاجتماعيه التي تستثمر في البشر من خلال مشروطيه الصحه والتعليم واكدت على أهمية التركيز على مرحله الطفوله المبكره من حيث التغذيه والالتحاق بالحضانات الذي من شأنه دفع النمو الذهني والابتكار لدي الاطفال وأشارت إلى تجارب استراليا ونيو زيلندا في التغذيه المدرسيه والرعايه المنزليه والتوعيه للاسر كما ابدت اهتمامها بعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعايه للكبار ولذوي الاعاقه وللأطفال في خطر باعتبارهم فئات مهمشة.

وأشادت «ديكسون» بتبني مصر ضمن اوائل الدول لمشروع تنميه رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي.