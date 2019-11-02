شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 2043 مريضًا في قافلة مجانية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، الجمعة، أعمال قافلة طبية علاجية شاملة، تم من خلالها توقيع الكشف الطبي على ٢٠٤٣ من المرضي وتقديم العلاج اللازم مجاناً، في العديد من التخصصات الطبية منها «الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الجلدية»، والتى تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع المديرية، بقرية الهجارسة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر.

واستمرت أعمال القافلة على مدي يومي الخميس والجمعة، تم من خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضي، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، فضلا عن تحويل ٢٥ حالة للمستشفيات التابعة للمديرية وذلك لإجراء عمليات جراحية لهم.

وفي سياق متصل، تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية على هامش القافلة لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، كما تم عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضاً التوعية بترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور حسام قمحاوي منسق القوافل العلاجية بالمديرية.