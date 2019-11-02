شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا ترد على واقعة طرد أستاذ بكلية التجارة لطالبة (الفيديو المتداول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت جامعة طنطا، الجمعة، بيانا حول الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه مشادة كلامية بين طالبة بالفرقة الأولى بكلية التجارة وعميد كلية الحقوق أثناء إلقاء محاضرة في القانون التجاري لطلاب كلية التجارة.

وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة أن واقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضي بكلية التجارة، حيث فوجئ عميد كلية الحقوق أثناء إلقائه محاضرة في مادة القانون التجاري بكلية التجارة بالجامعة بإحدى الطالبات بالتحدث تليفونيا وقيام طالب آخر بتدخين سجائر، الأمر الذي دفع عميد كلية الحقوق إلى التأكد من شخصية الطالب، الذي رفض الإفصاح عن هويته والمجاهرة علناً أمام الطلاب بالتدخين لأكثر من سيجارة، الأمر الذي دفع عميد الحقوق إلى إحضار أفراد الأمن الإداري بالكلية لاصطحابه خارج المدرج نظراً لتعامل الطالب غير المسؤول، فقام الطالب بترديد عبارات وحركات مسيئة لشخص عميد الحقوق أمام مرأي ومسمع الطلاب الحاضرين أثناء خروجه.

وبالنسبة للطالبة، طلب العميد منها تحقيق الشخصية وغلق التليفون أثناء المحاضرة، لكنها رفضت الإفصاح عن هويتها واستمرت في المحادثة، ومع تكرار تأكيد العميد لها فوجىء بالطالبة تردد عبارات غير لائقة، الأمر الذي استثار غضبه فالقي بهاتف الطالبة، فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج.

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وعقب انتهاء المحاضرة تقدم عميد كلية الحقوق بمذكرة رسمية إلى عميد كلية التجارة ضد الطالب والطالبه لتجاوزهم غير اللائق أخلاقيا وسلوكيا.

وأكد عميد كلية التجارة انه تم التحقيق مع الطالب والطالبة، وكذلك الاستماع لشهود العيان من الطلاب، وسيتم رفع تقرير مفصل غداً بالواقعة وكافة ملابساتها للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.

وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، أصدر توجيهاته فور علمه بالواقعة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة والتأكد من مدى صحتها، مشددا على مواجهة كافة التصرفات الخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية.

كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة سماع أقوال كافة الأطراف في واقعة تطاول الطالبة والطالب أثناء المحاضرة، منبها على ضرورة الالتزام بتنفيذ صحيح القانون في هذا الشأن.