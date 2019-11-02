مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": كشف غموض اختطاف "سيدة المعصرة".. وتخريج كوادر أفريقية بأكاديمية الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": كشف غموض اختطاف "سيدة المعصرة".. وتخريج كوادر أفريقية بأكاديمية الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة رضيع بترعة كرداسة

أمرت نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة رضيع ملقى داخل ترعة المنصورية بمنطقة كرادسة، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها

بقصد الإتجار.. حبس عاطلين لحيازتهما 775 من مخدر الترامادول بالوراق

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبحوزتهما 775 قرص منخدر الترامادول، قبل ترويجيهما على عملائهم وذلك باستخدام التوك توك بمنطقة الوراق فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

ضبط عاطل خطف مُسنا بسبب خلافات مع نجله في المعصرة

تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل- مُقيمة بدائرة القسم)، بغياب والدها "مُسن" عقب خروجه من مسكنهما، وتلقيها فى وقتٍ لاحق إتصالًا هاتفيًا من مجهول - أخبرها خلاله بإختطاف والدها، وطلب منها مبلغ 10 آلاف جنيه نظير إطلاق سراحه.



تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بشأن خطف إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة حدائق حلوان.

فقد إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم التقابل مع المُبلغ (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات") وقرر بتلقيه إتصال هاتفى من هاتف زوجة أحد أصدقائه (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، سبق إتهامها فى 4 قضايا آخرهم "تهديد" - أخطرته خلاله بإختطافها من قِبل أحد الأشخاص المجهولين حال تواجدها بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وقيام الأخير بمساومته على دفع مبلغ مالى 5 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحها. كشف غموض واقعة ادعاء إحدى السيدات اختطافها بالمعصرةتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بشأن خطف إحدى السيدات حال سيرها بمنطقة حدائق حلوان.فقد إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وتم التقابل مع المُبلغ (بائع سجائر- مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما "مخدرات") وقرر بتلقيه إتصال هاتفى من هاتف زوجة أحد أصدقائه (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، سبق إتهامها فى 4 قضايا آخرهم "تهديد" - أخطرته خلاله بإختطافها من قِبل أحد الأشخاص المجهولين حال تواجدها بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وقيام الأخير بمساومته على دفع مبلغ مالى 5 آلاف جنيه مقابل إطلاق سراحها. ضبط 226 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80095 حكم قضائي في حملات أمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



تخريج دورة تدريبية من الكوادر الأمنية الأفريقية بأكاديمية الشرطة

نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية السادسة من الكوادر الأمنية الأفريقية، فى إطار بروتوكول التعاون التدربيى بين أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية الإيطالية فى مجال (الهجرة الغير شرعية وتزوير الوثائق الرسمية) شارك فيها عدد (56) متدربًا يمثلون (18) دولة أفريقية، وذلك فى إطار سعى وزارة الداخلية الدائم إلى تدعيم أواصر التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية مع كافة دول القارة.

