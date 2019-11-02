أخبار مصر | بحضور 400 وسيلة إعلامية.. مؤتمر صحفي لوزير الآثار في لندن (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور 400 وسيلة إعلامية.. مؤتمر صحفي لوزير الآثار في لندن (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار منذ قليل، مؤتمرًا صحافيًا عالميًا بالعاصمة البريطانية، لندن، حضره 400 إعلامي وصحفي ومصور من مختلف وسائل الإعلام والصحف والمجلات البريطانية والعربية والعالمية، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لمعرض الملك توت عنخ آمون بساعات قليلة في محطته الثالثة بلندن تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون الذهبي".

حضر مراسم الافتتاح السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، وعالم الآثار الدكتور زاهي حواس وعدد من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر.

وخلال كلمته أشار العناني، إلي الحب والولع الذي يكنه الشعب البريطاني للملك الشاب وكنوزه حيث وصفه بقصة الحب الطويلة والعميقة بدأت شرارتها عام 1922 عندما اكتشف عالم الآثار البريطاني هيوارد كارتر مقبرة الملك الذهبي بوادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

وقال إن مقتنيات الملك الشاب جاءت ضيفًا علي العاصمة البريطانية مرتين أولها كانت عام 1972 حيث اجتذب المعرض أكثر من 1.7 مليون زائر والمرة الثانية عام 2007 وهذه المرة هي المرة الثالثة.

واستطرد وزير الآثار قائلا، إنه واثق من أن الملك الشاب جاء اليوم إلى العاصمة البريطانية جالبا معه الشمس المشرقة ورسالة حب وسلام من الشعب المصري إلي الشعب البريطاني.

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وفي نهاية كلمته شكر الوزير جميع القائمين والمنظمين للمعرض و السفارة المصرية ببريطانيا و الحكومة البريطانية علي الجهود التي بذلوها لإقامة هذا المعرض و توفير الضمانات اللازمة لإقامته .

ويتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.

ويضم المعرض 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب و الصناديق

كما قام العناني بجولة داخل قاعات العرض المخصصة للمعرض استغرقت ما يقرب من ساعة، تفقد خلالها جميع القطع الأثرية التي يضمها المعرض.