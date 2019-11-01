شكرا لقرائتكم خبر عن حي غرب الإسكندرية ببدأ في إزالة الأدوار المخالفة بعقار الورديان المائل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة الإزالة التابعة لحي غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، في إزالة الأدوار المخالفة بعقار الورديان المائل وعدد من العقارات المجاورة المتضررة، جاء ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة، وقرار اللجنة الهندسية المشكلة بقرار المحافظ بسرعة إزالة الأدوار العليا لتخفيف الأحمال وإزالة الأجزاء التي تمثل خطورة داهمة على أرواح المواطنين.

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قد قامت سكرتيرة عام الحي ومدير الإدارة الهندسية وإدارة المشروعات والعضو القانوني، بإزالة الخطورة الداهمة من العقار رقم 5 شارع البشبيشي بمنطقة الورديان، والذي يمثل خطورة داهمة على حياة المارة والسكان والصادر لها قرارات إزالة لسنة 2016، حيث تم تسليم العقار لمقاول الهدم بالحى للبدء في تنفيذ إزالة الأدوار المخالفة والتى تمثل خطورة داهمة على العقار والعقارات المجاورة التي تم إخلائها حرصا وحفاظا على الأرواح والممتلكات.

وكان قد زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الحالة الفنية للعقار، وأصدر تعليماته بسرعة مضاعفة العمل لإزالة الأدوار العليا طبقا لراى اللجنة الهندسية المشكلة لإزالة الخطورة الداهمة واستقرار وثبات ميل العقار.

جدير بالذكر أن جرى إخلاء أسر من 16 عقارا بمحيط العقار المائل بمنطقة الورديان بحي غرب، كإجراء احترازي حفاظا على حياة المواطنين.