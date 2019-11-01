محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

الإدارة يدعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والجمعيات الأهلية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المبادرة تشمل إجراء الكشف الطبي على المواطنين من كبار السن وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار بالمجان.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، وتستهدف المبادرة علاج أمراض العيون بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض.

وتستهدف المبادرة المسح الطبي للأفراد الأكثر احتياجاً من كبار السن وتلاميذ المدارس بالتشخيص والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار وتوفير العلاج الدوائى أو الجراحى للمرضى بالمجان.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مدة المبادرة ٣ سنوات مقسمة، وإن الفريق الطبي المكون من أطباء عيون وفنيي بصريات وفنيي أجهزة طبية يقوم بالكشف الطبي المتكامل من خلال الوحدة الطبية المتنقلة في تخصص الرمد بالمدارس لإجراء عملية المسح والفحص والنظارة للطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبي عليهم.

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ولفت إلى أن «المبادرة تهدف للحد من ضعف وفقدان الإبصار مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر ورفع الوعي لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية».

كما أعلن محافظ كفرالشيخ عن إنشاء مقر للمبادرة الرئاسية «نور حياة» بديوان عام محافظة كفرالشيخ للتنسيق مع صندوق تحيا مصر والجهات المعنية لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لكبار السن وتلاميذ المدارس بالمجان.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم تزويد مستشفيات المحافظة باحتياجاتها من ماكينات الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال من خلال صندوق تحيا مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

يذكر أن صندوق تحيا مصر قد رصد مبلغ مليارى جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبى لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

كما قام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في المبادرة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118 .

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التعاون التام بين جميع أجهزة المحافظة المعنية لإنجاح المبادرة الرئاسية «نور حياة» لتقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية لكبار السن وتلاميذ المدارس على أن تبدأ من «مركز كفرالشيخ وسيدي غازي إلى دسوق والحامول والرياض وبلطيم وبيلا وبرج البرلس ومصيف بلطيم وقلين وفوه ومطوبس»بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بالمجان .

قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هذه المبادرة الرئاسية التي تعتبر رسالة أمل لأبناء مصر في مبادرة فريدة لم تحدث على مستوى العالم.

كما قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتحية والتقدير لمجلس إدارة صندوق تحيا مصر وجميع العاملين لجهودهم الوطنية المبذولة في العديد من المجالات ورفع مستوى الرعاية الصحية لأهالي كفرالشيخ.

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار

محافظ كفرالشيخ يتابع «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار