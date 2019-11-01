شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شركة مصرية تشارك بمعرض «جلفود للتصنيع» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت هيئة تنمية الصادرات، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، المشاركة المصرية بمعرض «جلفود للتصنيع 2019» الذى اختتمت فعالياته أمس الأول بإمارة دبى بالإمارات، الجناح المصرى بالمعرض على مساحة 444 مترا مربعا بمشاركة 22 شركة مصرية منها 4 شركات تعمل فى مجالى التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف، و18 شركة تعمل فى مجال مكونات التصنيع الغذائى.

وقال الدكتور عبدالعزيز الشريف، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن المعرض يعد الأكبر فى معالجة وتصنيع الأغذية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وملتقى استراتيجى للمنتجين والمستثمرين والموزعين والموردين من مختلف أنحاء العالم من كافة القطاعات الرئيسية فى مجالات الصناعات الغذائية.

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وأضاف أن المعرض يعتبر من أكثر المعارض رواجاً بالمنطقة باعتباره ملتقى الصناعة الأول لعقد كبرى الصفقات والمبيعات على مدار العام، مشيرا إلى أن الدورة الحالية من المعرض أقيمت على مساحات عرض تصل لـ81 ألف متر مربع بمشاركة أكثر من 1600 شركة عارضة تمثل 60 دولة. ولفت إلى أن المعرض هذا العام حظى بإقبال كبير بلغ 35 ألف زائر ومشترٍ، الأمر الذى يمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وقال نائل إسماعيل، مدير الجناح المصرى، إن المعرض فى دورته الحالية أتاح فرص التعرف على تكنولوجيا الذكاء الصناعى والروبوتات والتى تعمل على تحويل منشآت تصنيع الأغذية والمشروبات لمصانع ذكية، كما ساهم فى توفير العديد من الإرشادات حول أفضل الخدمات اللوجستية، وقدم أحدث الابتكارات وحلول لتحسين الإنتاج، الأمر الذى مكن الشركات المصرية من اكتشاف الاتجاهات الجديدة فى نكهات الأطعمة والتعرف على مصممى المصانع والمعامل.

ونوه إلى أن المعرض شارك به خبراء دوليون فى مجال المأكولات والمشروبات وكبار الصناع والمبدعين لتبادل الآراء والمعلومات ومناقشة تطورات الأسواق العالمية، وبحث أحدث الحلول التى تسهم فى تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية والجودة.

وأوضح أن المعرض تضمن مجالات المكونات الغذائية والمعالجة والتغليف والميكنة والتحكم وحلول سلاسل التوريد والابتكارات فى مجال المكونات الغذائية والمعدات وأدوات تحسين الأعمال التجارية.