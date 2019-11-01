شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تتعاون مع الجمعيات الأهلية لخدمة الأسر الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بروتوكول تعاون مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم بجحدم بمركز منفلوط لخدمة الأسر الفقيرة.

وصرح فضيلة الشيخ آف سلطان أحمد رئيس مجلس إدارة الجمعية أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط يهدف إلى خدمة المجتمع المدني في قرية جحدم وقرى محافظة أسيوط وذلك لتوصيل المياه للمنازل المحروم والأسر الأكثر احتياجا.

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وأضاف الشيخ آف سلطان انه سوف يتم تنفيذ عدد من حملات التوعية والإرشادية عن المياه والصرف الصحي داخل نطاق الجمعيه الجغرافي التنموي والمساهمة في تنمية الإنسان وتحسين أحواله المعيشه.

وأشار الشيخ آف ان ذلك ياتي في اطار خطة جمعية المحافظه على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم للتشبيك مع الهيئات والمؤسسات الحكومية لخدمة الأسر الأكثر احتياجا والفقراء والأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل.

وأضاف المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد بأن الشركه هي الجهة المعنية بأعمال تنفيذ وتوصيل المياه للمنازل والاحلال والتجديد للمرافق وتختص بأعمال التشغيل والصيانة لجميع المرافق لمياه الشرب والصرف الصحى وإعداد حملات التوعية عن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها.

وأكد صلاح أن الجمعية هي الطرف الثاني في اطار ممارستها للدور التنموي في المجتمع وخاصة بالقرى الأشد فقرا واحتياجات وتفعيلامنها لدور المجتمع المدني في المساهمة في خدمة المواطنين الأكثر استحقاقات واحتياجات وتطبيقها لمبد الشراكه والتعاون بين كافة الاجهزه الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الشركاء الآخرين من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعي المشترك بين الشركه والجمعيه في سبيل تنمية الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشيه بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدوليه وطبقا للنظام الأساسي للجمعيه وتعديلاته واللائحة الداخلية الخاصة بها.