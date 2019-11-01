شكرا لقرائتكم خبر عن «نيوجيزة» تقيم احتفالها السنوى بـ«البالطو الأبيض» وتبرم شراكات مع جامعات بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم جامعة «نيوز جيزة» احتفالها السنوى بـ«يوم البالطو الأبيض»، بعد غدٍ، وهو اليوم الأول الذى يرتدى فيه طلبة كلية الطب البالطو الأبيض، تزامنًا مع إعلان جامعات بريطانية، إبرام عِدة شراكات معها، بينها «كينجز كوليدج لندن»، و«كلية لندن الجامعية».

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ووقّعت كلية السياسة والاقتصاد فى «كينجز كوليدج لندن» اتفاقية تعاون أكاديمى جديدة مع جامعة «الجيزة الجديدة» على مدار 5 سنوات، لدعم طلبة الاقتصاد، إذ تعد الثانية التى يتم إبرامها بين الجامعتين، الأولى كانت بهدف دعم برنامجها الجامعى للأعمال والذى دخل عامه الثالث بنجاح.

وأوضح سامح فريد، رئيس الجامعة، أن هذا يعد فصلًا جديدًا مثيرًا وتاريخيًا فى رحلة «نيو جيزة»، مستدركًا: «ستساعد كلية الهندسة الجديدة لدينا فى تدريب الجيل القادم من المهندسين المجهزين تجهيزًا كاملًا للعمل فى فرق متعددة التخصصات، ولقيادة تلك الفرق من أجل التصدى للتحديات المستقبلية واستغلال الفرص التى ستنشأ خلال الثورة الصناعية المقبلة، يمثل هذا أيضًا مرحلة جديدة مهمة فى علاقتنا مع إحدى الجامعات الرائدة مثل جامعة لندن جلوبال». وقالت نائب وكيل كلية لندن الجامعية، كيليا كيلكوت: «نؤمن أن مثل تلك الشراكات تعزز لدينا فرصة تحديد أبرز التحديات المستقبلية فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والتكنولوجى».

و«الجيزة الجديدة» هى جامعة مصرية خاصة بدأت فى 2016 بشراكة مع كلية لندن الجامعية، وهذا التعاون يستهدف تطوير برامج الطب، وطب الأسنان والصيدلة، فى حين سيتم إطلاق برنامجين هندسيين جديدين فى «الهندسة المعمارية»، و«أجهزة الكمبيوتر والاتصالات وأنظمة التحكم الذاتى»، إذ تشكل تلك الدورات الأساس لمدرسة جديدة للهندسة فى «جامعة الجيزة الجديدة». يذكر أن «فريد» ونائب رئيس «كينجز كوليدج»، فانومى أولانسكين، وقّعا الاتفاقية 17 أكتوبر الماضى، بالنيابة عن مؤسساتهما، وشارك فى الحفل، رئيس كلية السياسة والاقتصاد فى الجامعة، البروفيسور جيريمى جينينجز.